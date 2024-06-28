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Зарплата до 180 тисяч гривень — у кількох європейських країнах потрібні робочі в ресторани

28 червня 2024 06:55
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Робота в ресторанах європейської та китайської кухні у Британії, Австрії, Німеччині та Нідерландах — свіжа вакансія, умови та зарплата
Офіціанти. Фото ілюстративне: vikna.if.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Українців запрошують на роботу до Британії, Австрії, Німеччині та Нідерландах. Потрібні робочі в ресторани європейської та китайської кухні.

Відповідну вакансію розмістили на платформі пошуку роботи Work.ua.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Умови праці

Робочий графік залежить від того, в якому регіоні працюєш. Є зміни з 10:00 до 22:00, а є з 11:00 до 23:00. З 13:00 до 16:00 — перерва. Один із будніх днів вихідний. Щомісячна зарплата — від 1 600 до 2 800 євро (від 70 тисяч гривень до 180 тисяч гривень).

Вимоги до працівників

На роботу приймуть відповідальних, охайних жінок і чоловіків віком від 18 до 48 років. Знати мову та мати досвід роботи необов'язково: всьому навчать старші працівники.

Переваги для працівників

Роботодавець забезпечує працівників професійним робочим одягом і безкоштовним харчуванням у ресторані. За житло у приватному будинку або квартирі потрібно буде сплачувати 350–400 євро. У кімнаті мешкають по 2–3 людини. Сімейні пари живуть окремо.

Нагадаємо, українцям пропонують роботу на фабриці чипсів LAYS у Фінляндії. За місяць можна заробити до 3 500 євро. Житло для працівників безкоштовне.

Також ми повідомляли про вакансію від польського інтернет-магазину. Працівникам складу обіцяють щомісяця платити 35 тисяч гривень.

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