Актуальні вакансії на підприємствах Польщі для українців у 2024 році. Робота за кордоном без досвіду, без знання мови

Працівниця складу тримає коробку. Фото ілюстративне: Freepik

На склад інтернет-магазину, який продає вживаний одяг та взуття, потрібні робітники, які будуть працювати з поверненнями. Вакансія відкрита для українців до 55 років. Головна вимога — мінімальні навички роботи з комп'ютером. Заробітна плата — близько 3 500 злотих (приблизно 35 тис. грн) на місяць.

Цю вакансію опубліковали у понеділок, 24 червня, на сайті пошуку роботи Razem work.

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Умови роботи на складі вживаного одягу у Польщі

Склад одягу знаходиться у селі Робаково, недалеко від Познані. Робота — за офіційним трудовим договором. Графік — з понеділка по п'ятницю, у дві зміни: з 06:00 до 14:15 і з 14:15 до 22:30.

Обов'язки працівника складу:

прийом замовлення;

розпаковака повернутого товару;

внесення повернення у відповідну базу за допомогою сканера;

фотографування повернутих речей;

Роботодавець пропонує платне житло у Познані. У кімнаті може проживати до 5 осіб. Якщо працівник знайшов інше житло, компанія буде щомісяця нараховувати доплату до зарплатні у розмірі 150 злотих.

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