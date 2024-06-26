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Офіційна робота і зарплата близько 1000 доларів — нові вакансії, без особливих вимог у Польщі

26 червня 2024 03:44
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Актуальні вакансії на підприємствах Польщі для українців у 2024 році. Робота за кордоном без досвіду, без знання мови
Працівниця складу тримає коробку. Фото ілюстративне: Freepik
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

На склад інтернет-магазину, який продає вживаний одяг та взуття, потрібні робітники, які будуть працювати з поверненнями. Вакансія відкрита для українців до 55 років. Головна вимога — мінімальні навички роботи з комп'ютером. Заробітна плата — близько 3 500 злотих (приблизно 35 тис. грн) на місяць. 

Цю вакансію опубліковали у понеділок, 24 червня, на сайті пошуку роботи Razem work

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Вакансія працівник складу у Польщі. Фото: скриншот razem.work

Умови роботи на складі вживаного одягу у Польщі 

Склад одягу знаходиться у селі Робаково, недалеко від Познані. Робота — за офіційним трудовим договором. Графік — з понеділка по п'ятницю, у дві зміни: з 06:00 до 14:15 і з 14:15 до 22:30. 

Обов'язки працівника складу: 

  • прийом замовлення;
  • розпаковака повернутого товару; 
  • внесення повернення у відповідну базу за допомогою сканера;
  • фотографування повернутих речей; 

Роботодавець пропонує платне житло у Познані. У кімнаті може проживати до 5 осіб. Якщо працівник знайшов інше житло, компанія буде щомісяця нараховувати доплату до зарплатні у розмірі 150 злотих. 

Робота для українців за кордоном

Нагадаємо, у масажному салоні в місті Ескільстуна у Швеції терміново потрібні масажисти зі знанням англійської мови. Досвід роботи за спеціальністю вітається, але не обов'язковий. Заробітна плата — близько 2 500 євро на місяць. А в бельгійському місті Мелехен українок запрошують на збір полуниці. Роботодавець обіцяє платити до 2 200 євро щомісяця. 

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