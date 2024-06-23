Сезонна робота на зборі полуниці в Бельгії — свіжа вакансія, умови та зарплата

Дівчина збирає полуницю. Фото ілюстративне: antikor.com.ua

У бельгійському місті Мелехен є робота для українок. Потрібно збирати полуницю. Роботодавець обіцяє платити до 2 200 євро щомісяця.

Таку вакансію розмістили на сайті пошуку роботи LAYBOARD.com.

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Скриншот вакансії з LAYBOARD.com

Умови роботи

Працювати потрібно по 10–12 годин шість днів на тиждень. За годину платитимуть вісім євро (нетто). Робота сезонна. Працівників оформлюють за сезонним сертифікатом на 90 днів.

Вимоги до працівників та переваги

Є вакантні місця для п'ятьох жінок віком до 50 років. Мати досвід роботи та знати мову необов'язково, головне, щоб було бажання працювати. Кандидатки повинні мати закордонний біометричний паспорт, фото 3,5×4,5 та відкритий єврорахунок у банку.

Житло надає роботодавець, однак із зарплати щомісяця вираховують 210 євро в комунальні платежі.

Нагадаємо, для українців є робота в нічних клубах на базі відпочинку в Нідерландах. Потрібні працівники офіціанти. За місяць роботи платитимуть не менше 1 800 євро.

Також ми повідомляли про те, що в готель на узбережжі озера Гарда в Італії потрібен досвідчений бармен. Кандидат повинен вільно володіти італійською мовою, знати барну карту та вміти готувати коктейлі. Щомісячна зарплата — 2 200 євро.