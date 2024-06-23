Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Курс arrow Зарплата до 2 200 євро — українок запрошують на сезонний збір полуниці в Бельгії arrow

Зарплата до 2 200 євро — українок запрошують на сезонний збір полуниці в Бельгії

23 червня 2024 04:30
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Сезонна робота на зборі полуниці в Бельгії — свіжа вакансія, умови та зарплата
Дівчина збирає полуницю. Фото ілюстративне: antikor.com.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

У бельгійському місті Мелехен є робота для українок. Потрібно збирати полуницю. Роботодавець обіцяє платити до 2 200 євро щомісяця.

Таку вакансію розмістили на сайті пошуку роботи LAYBOARD.com.

Читайте також:
Зарплата до 2 200 євро — українок запрошують на сезонний збір полуниці в Бельгії - фото 1
Скриншот вакансії з LAYBOARD.com

Умови роботи

Працювати потрібно по 10–12 годин шість днів на тиждень. За годину платитимуть вісім євро (нетто). Робота сезонна. Працівників оформлюють за сезонним сертифікатом на 90 днів.

Вимоги до працівників та переваги

Є вакантні місця для п'ятьох жінок віком до 50 років. Мати досвід роботи та знати мову необов'язково, головне, щоб було бажання працювати. Кандидатки повинні мати закордонний біометричний паспорт, фото 3,5×4,5 та відкритий єврорахунок у банку.

Житло надає роботодавець, однак із зарплати щомісяця вираховують 210 євро в комунальні платежі.

Нагадаємо, для українців є робота в нічних клубах на базі відпочинку в Нідерландах. Потрібні працівники офіціанти. За місяць роботи платитимуть не менше 1 800 євро.

Також ми повідомляли про те,  що в готель на узбережжі озера Гарда в Італії потрібен досвідчений бармен. Кандидат повинен вільно володіти італійською мовою, знати барну карту та вміти готувати коктейлі. Щомісячна зарплата — 2 200 євро.

зарплати
робота
Європа
вакансії
полуниця
урожай полуниці

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту