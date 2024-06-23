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Зарплата до 2 200 евро — украинок приглашают на сезонный сбор клубники в Бельгии

23 июня 2024 04:30
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Чекарёва Мария
редактор
Сезонная работа на сборе клубники в Бельгии — свежая вакансия, условия и зарплата
Девушка собирает клубнику. Фото иллюстративное: antikor.com.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

В бельгийском городе Мелехен есть работа для украинок. Нужно собирать клубнику. Работодатель обещает платить до 2 200 евро ежемесячно.

Такую вакансию разместили на сайте поиска работы LAYBOARD.com.

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Скриншот вакансии с LAYBOARD.com

Условия работы

Работать нужно по 10–12 часов шесть дней в неделю. За час будут платить восемь евро (нетто). Работа сезонная. Работников оформляют по сезонному сертификату на 90 дней.

Требования к работникам и преимущества

Есть вакантные места для пяти женщин в возрасте до 50 лет. Иметь опыт работы и знать язык необязательно, главное, чтобы было желание работать. Кандидатки должны иметь загранбиометрический паспорт, фото 3,5×4,5 и открытый евросчет в банке.

Жилье предоставляет работодатель, однако из зарплаты ежемесячно высчитывают 210 евро на коммунальные платежи.

Напомним, для украинцев есть работа в ночных клубах на базе отдыха в Нидерландах. Нужны сотрудники официанты. За месяц работы будут платить не менее 1 800 евро.

Также мы сообщали о том, что в гостинице на побережье озера Гарда в Италии требуется опытный бармен. Кандидат должен свободно владеть итальянским языком, знать барную карту и уметь готовить коктейли. Ежемесячная зарплата — 2 200 евро.

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