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Заробіток 2 500 євро і більше — у Швеції терміново шукають масажиста

25 червня 2024 03:40
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Актуальні вакансії для українців у Швеції у 2024 році. Робота за кордоном без досвіду, без знання мови
Жінка-масажист масажує спину клієнтці. Фото ілюстративне: Freepik
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У масажному салоні в місті Ескільстуна у Швеції терміново шукають масажиста зі знанням англійської мови. Досвід роботи за спеціальністю вітається, але не обов'язковий. Заробітна плата — близько 2 500 євро на місяць. 

Цю вакансію опубліковали у суботу, 22 червня, на сайті пошуку роботи Razem work

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Вакансія масажиста у Швеції. Фото: скриншот razem.work

Умови роботи у масажному салоні в Швеції 

Роботодавець розповідає, що масажний салон знаходиться у місті Ескільстуна, за 100 км від Стокгольма. Перший місяць — випробувальний, але оплачуваний. Зарплата коливатиметься від 20 000 до 30 000 шведських крон (до 2 600 євро) на місяць. Але можна заробити більше, якщо буде більше клієнтів. 

За потреби роботодавець може забезпечити працівника житлом. Йдеться про окрему кімнату зі спільною кухнею та ванною кімнатою. Але у вакансії не уточнюється, скільки треба платити за кімнату, або ж вона безкоштовна. 

Робота для українців за кордоном

Нагадаємо, у бельгійському місті Мелехен є робота для українок. Потрібно збирати полуницю. Роботодавець обіцяє платити до 2 200 євро щомісяця. А в готелі на узбережжі озера Гарда в Італії терміново потрібен досвідчений бармен, який володіє італійською мовою. 

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Швеція
ЄС
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масаж

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