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Заработок 2 500 евро и более — в Швеции срочно ищут массажиста

25 июня 2024 03:40
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Актуальные вакансии для украинцев в Швеции в 2024 году. Работа за границей без опыта, без знания языка
Женщина-массажист массирует спину клиентке. Фото иллюстративное: Freepik
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В массажном салоне в городе Эскильстуна в Швеции срочно ищут массажиста со знанием английского языка. Опыт работы по специальности приветствуется, но не обязателен. Заработная плата — около 2 500 евро в месяц.

Эту вакансию опубликовали в субботу, 22 июня, на сайте поиска работы Razem work.

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Вакансия в Швеции. Фото: скриншот razem.work

Условия работы в массажном салоне в Швеции

Работодатель рассказывает, что массажный салон находится в городе Эскильстуна, в 100 км от Стокгольма. Первый месяц — испытательный, но оплачиваемый. Зарплата будет колебаться от 20 000 до 30 000 шведских крон (до 2 600 евро) в месяц. Но можно заработать больше, если будет много клиентов.

При необходимости работодатель может обеспечить работника жильем. Речь идет об отдельной комнате с общей кухней и ванной. Но в вакансии не уточняется, сколько нужно платить за комнату, или же она бесплатная.

Работа для украинцев за границей

Напомним, в бельгийском городе Мелехен есть работа для украинок. Нужно собирать клубнику. Работодатель обещает платить до 2 200 евро ежемесячно. А в отеле на побережье озера Гарда в Италии срочно нужен опытный бармен, владеющий итальянским языком.

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