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Зарплата 2 000 євро — українок запрошують на збір печериць у Франції

24 червня 2024 04:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Робота на зборі печериць у Франції — свіжа вакансія, умови та зарплата
Працівниця грибної ферми. Фото ілюстративне: poradnuk.com.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Українкам пропонують роботу на зборі печериць у французькому місті Бордо. Роботодавець обіцяє забезпечити працівниць житлом і платити 2 000 євро щомісяця.

Відповідна вакансія розміщена на платформі пошуку роботи LAYBOARD.com.

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Скриншот вакансії з LAYBOARD.com

Умови роботи

Працювати потрібно з понеділка по суботу, щонайменше 35 годин на тиждень. В обов'язки працівниць входить вирощування грибів, сортування та пакування готової продукції. За годину роботи платитимуть 9,11 євро (нетто). Середня зарплата за місяць — 2 000 євро.

Вимоги до працівників та переваги

На роботу запрошують жінок віком до 50 років. Це вакансія для тих, хто перебуває в Україні зараз та не виїжджав за її межі з 1 березня 2022 року, не має прихистів інших країн, діючих віз та карт побиту. Оформлення відбувається на місці. Документи оформлюють протягом двох тижнів. Без них працювати не можна. Продукти харчування надають безкоштовно. Житло також безкоштовне. Щоправда, щомісяця із зарплати вираховуватимуть 260 євро за комунальні платежі.

Нагадаємо, для українок є сезонна робота в Бельгії. Потрібно збирати полуницю. За місяць можна заробити до 2 200 євро.

Також українці можуть влаштуватися офіціантами в нічні клуби на базі відпочинку в Нідерландах. Мінімальна зарплата — 1 800 євро.

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економіка
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закордон

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