Работа на сборе шампиньонов во Франции — свежая вакансия, условия и зарплата

Сотрудница грибной фермы. Фото иллюстративное: poradnuk.com.ua

Украинкам предлагают работу на сборе шампиньонов во французском городе Бордо. Работодатель обещает обеспечить работниц жильем и платить 2 000 евро ежемесячно.

Соответсвенная вакансия размещена на платформе поиска работы LAYBOARD.com.

Читайте также:

Скриншот вакансии с LAYBOARD.com

Условия работы

Работать нужно с понедельника по субботу не менее 35 часов в неделю. В обязанности работниц входит выращивание грибов, сортировка и упаковка готовой продукции. За час работы будут платить 9,11 евро (нетто). Средняя зарплата за месяц — 2 000 евро.

Требования к работникам и преимущества

На работу приглашают женщин в возрасте до 50 лет. Это вакансия для тех, кто находится в Украине сейчас и не выезжал за ее пределы с 1 марта 2022 года, не имеет защиты в других странах, действующих виз и карт побыту. Оформление производится на месте. Документы оформляют в течение двух недель. Без них работать нельзя. Продукты питания предоставляются бесплатно. Жилье также бесплатное. Правда, ежемесячно из зарплаты будут вычисляться 260 евро за коммунальные платежи.

Напомним, для украинок есть сезонная работа в Бельгии. Нужно собирать клубнику. В месяц можно заработать до 2 200 евро.

Также украинцы могут обосноваться официантами в ночные клубы на базе отдыха в Нидерландах. Минимальная зарплата — 1 800 евро.