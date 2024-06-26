Актуальные вакансии на предприятиях Польши для украинцев в 2024 году. Работа за границей без опыта, без знания языка

Официальная работа и зарплата около 1000 долларов — новые вакансии, без особых требований в Польше
На склад интернет-магазина, который продает б/у одежду и обувь, нужны рабочие, которые будут работать с возвратами. Вакансия открыта для украинцев в возрасте до 55 лет. Главное требование — минимальные навыки работы с компьютером. Заработная плата — около 3 500 злотых (35 тыс. грн) в месяц.
Эту вакансию опубликовали в понедельник, 24 июня, на сайте поиска работы Razem work.
Условия работы на складе б/у одежды в Польше
Склад одежды находится в селе Робаково, недалеко от Познани. Работа — на основании официального трудового договора. График — с понедельника по пятницу, в две смены: с 06:00 до 14:15 и с 14:15 до 22:30.
Обязанности работника склада:
- прием заказа;
- распаковка возвращенного товара;
- внесение возврата в соответствующую базу с помощью сканера;
- фотографирование возвращенных вещей;
Работодатель предлагает платное жилье в Познани. В комнате может проживать до 5 человек. Если работник нашел другое жилье, компания будет ежемесячно начислять доплату к зарплате в размере 150 злотых.
Работа для украинцев за границей
Напомним, в массажном салоне в городе Эскильстуна в Швеции срочно нужны массажисты со знанием английского языка. Опыт работы по специальности приветствуется, но не обязателен. Заработная плата — около 2 500 евро в месяц. А в бельгийском городе Мелехен украинок приглашают на сбор клубники. Работодатель обещает платить до 2 200 евро ежемесячно.
Читайте Новини.LIVE!