Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Курс arrow Официальная работа и зарплата около 1000 долларов — новые вакансии, без особых требований в Польше arrow

Официальная работа и зарплата около 1000 долларов — новые вакансии, без особых требований в Польше

26 июня 2024 03:44
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Актуальные вакансии на предприятиях Польши для украинцев в 2024 году. Работа за границей без опыта, без знания языка
Работница склада держит коробку. Фото иллюстративное: Freepik
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

На склад интернет-магазина, который продает б/у одежду и обувь, нужны рабочие, которые будут работать с возвратами. Вакансия открыта для украинцев в возрасте до 55 лет. Главное требование — минимальные навыки работы с компьютером. Заработная плата — около 3 500 злотых (35 тыс. грн) в месяц.

Эту вакансию опубликовали в понедельник, 24 июня, на сайте поиска работы Razem work.

Читайте также:
Работник склада подержанной одежды в Польше
Вакансия работник склада в Польше. Фото: скриншот razem.work

Условия работы на складе б/у одежды в Польше

Склад одежды находится в селе Робаково, недалеко от Познани. Работа — на основании официального трудового договора. График — с понедельника по пятницу, в две смены: с 06:00 до 14:15 и с 14:15 до 22:30.

Обязанности работника склада:

  • прием заказа;
  • распаковка возвращенного товара;
  • внесение возврата в соответствующую базу с помощью сканера;
  • фотографирование возвращенных вещей;

Работодатель предлагает платное жилье в Познани. В комнате может проживать до 5 человек. Если работник нашел другое жилье, компания будет ежемесячно начислять доплату к зарплате в размере 150 злотых.

Работа для украинцев за границей

Напомним, в массажном салоне в городе Эскильстуна в Швеции срочно нужны массажисты со знанием английского языка. Опыт работы по специальности приветствуется, но не обязателен. Заработная плата — около 2 500 евро в месяц. А в бельгийском городе Мелехен украинок приглашают на сбор клубники. Работодатель обещает платить до 2 200 евро ежемесячно.

работа
Европа
сотрудники
вакансии
заграница

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны