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Зарплата до 180 тысяч гривен — в нескольких европейских странах нужны рабочие в рестораны

28 июня 2024 06:55
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Чекарёва Мария
редактор
Работа в ресторанах европейской и китайской кухни в Британии, Австрии, Германии и Нидерландах — свежая вакансия, условия и зарплата
Официанты. Фото иллюстративное: vikna.if.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Украинцев приглашают на работу в Британию, Австрию, Германию и Нидерланды. Нужны рабочие в рестораны европейской и китайской кухни.

Соответствующую вакансию разместили на платформе поиска работы Work.ua.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Условия труда

Рабочий график зависит от того, в каком регионе работаешь. Есть смены с 10:00 до 22:00, а есть с 11:00 до 23:00. С 13:00 до 16:00 — перерыв. Один из будних дней — выходной. Ежемесячная зарплата — от 1 600 до 2 800 евро (от 70 тысяч гривен до 180 тысяч гривен).

Требования к работникам

На работу примут ответственных, чистоплотных женщин и мужчин в возрасте от 18 до 48 лет. Знать язык и опыт работы необязательно: всему научат старшие работники.

Преимущества для работников

Работодатель обеспечивает работников профессиональной рабочей одеждой и бесплатным питанием в ресторане. За жилье в частном доме или квартире нужно будет платить 350–400 евро. В комнате проживают по 2–3 человека. Семейные пары живут по отдельности.

Напомним, украинцам предлагают работу на фабрике чипсов LAYS в Финляндии. За месяц можно заработать до 3 500 евро. Жилье для работников бесплатное.

Также мы сообщали о вакансии от польского интернет-магазина. Работникам склада обещают ежемесячно платить 35 тысяч гривен.

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