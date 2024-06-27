Робота на фабриці чипсів LAYS у Фінляндії — свіжа вакансія, умови та зарплата

Працівниця фабрики LAYS. Фото ілюстративне: legaltechnique.org

Українцям пропонують роботу на фабриці чипсів LAYS у Фінляндії. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом і платити 3 500 євро щомісяця.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи LAYBOARD.com.

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Скриншот вакансії з LAYBOARD.com

Умови роботи

Працювати потрібно в місті Іматра. Графік роботи: п'ять днів на тиждень по 8–12 годин щодня. За годину роботи платитимуть 16,3 євро. В обов'язки працівників входитиме пакування чипсів і снеків у коробки. Це робота на ногах, але в русі, щоб працівники могли підтримувати активність та енергію. Також пакувальники перевірятимуть товари на брак.

Вимоги до працівників і переваги

На роботу запрошують чоловіків і жінок віком до 55 років. Житло працівникам надають безкоштовно, у кімнатах проживає по 2–3 людини. Для сімейних пар є окремі кімнати з усіма зручностями. У кожному номері є ліжко, стіл, шафи та доступ до Wi-Fi.

Компанія надає співробітникам повний пакет документів, страховий європейський поліс, запрошення від роботодавця, куратора, легальне та офіційне працевлаштування, підтримку під час робочого періоду, фізичний та юридичний супровід.

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