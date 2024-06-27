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Зарплата 3 500 євро за пакування чипсів LAYS — вакансія для українців у Фінляндії

27 червня 2024 04:05
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Робота на фабриці чипсів LAYS у Фінляндії — свіжа вакансія, умови та зарплата
Працівниця фабрики LAYS. Фото ілюстративне: legaltechnique.org
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Українцям пропонують роботу на фабриці чипсів LAYS у Фінляндії. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом і платити 3 500 євро щомісяця.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи LAYBOARD.com.

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Скриншот вакансії з LAYBOARD.com

Умови роботи

Працювати потрібно в місті Іматра. Графік роботи: п'ять днів на тиждень по 8–12 годин щодня. За годину роботи платитимуть 16,3 євро. В обов'язки працівників входитиме пакування чипсів і снеків у коробки. Це робота на ногах, але в русі, щоб працівники могли підтримувати активність та енергію. Також пакувальники перевірятимуть товари на брак.

Вимоги до працівників і переваги

На роботу запрошують чоловіків і жінок віком до 55 років. Житло працівникам надають безкоштовно, у кімнатах проживає по 2–3 людини. Для сімейних пар є окремі кімнати з усіма зручностями. У кожному номері є ліжко, стіл, шафи та доступ до Wi-Fi.

Компанія надає співробітникам повний пакет документів, страховий європейський поліс, запрошення від роботодавця, куратора, легальне та офіційне працевлаштування, підтримку під час робочого періоду, фізичний та юридичний супровід.

Нагадаємо, українцям пропонують роботу на складі інтернет-магазину, що продає вживаний одяг та взуття. Склад розташований у польському селі Робаково, неподалік від Познані. За місяць роботи обіцяють платити близько 35 тисяч гривень.

Також є вакансія масажиста в масажному салоні у швейцарському місті Ескільстуна. Зарплата — близько 2 500 євро.

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Фінляндія
Європа
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