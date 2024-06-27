Работа на фабрике чипсов LAYS в Финляндии — свежая вакансия, условия и зарплата

Работница фабрики LAYS. Фото иллюстративное: legaltechnique.org

Украинцам предлагают работу на фабрике чипсов LAYS в Финляндии. Работодатель обещает обеспечить работников жильем и платить 3 500 евро ежемесячно.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы LAYBOARD.com.

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Скриншот вакансии с LAYBOARD.com

Условия работы

Работать нужно в городе Иматра. График работы: пять дней в неделю по 8–12 часов в день. За час работы будут платить 16,3 евро. В обязанности работников будет входить упаковывание чипсов и снеков в коробки. Это работа на ногах, но в движении, чтобы работники могли поддерживать активность и энергию. Также упаковщики будут проверять товары на брак.

Требования к работникам и преимущества

На работу приглашают мужчин и женщин в возрасте до 55 лет. Жилье работникам предоставляют бесплатно, в комнатах проживают по 2–3 человека. Для семейных пар есть отдельные комнаты со всеми удобствами. В каждом номере есть кровать, стол, шкафы и доступ к Wi-Fi.

Компания предоставляет сотрудникам полный пакет документов, страховой европейский полис, приглашение от работодателя, куратора, легальное и официальное трудоустройство, поддержку во время рабочего периода, физическое и юридическое сопровождение.

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Также есть вакансия массажиста в массажном салоне в швейцарском городе Эскильстуна. Зарплата — около 2 500 евро.