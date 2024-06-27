Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Курс arrow Зарплата 3 500 евро за упаковывание чипсов LAYS — вакансия для украинцев в Финляндии arrow

Зарплата 3 500 евро за упаковывание чипсов LAYS — вакансия для украинцев в Финляндии

27 июня 2024 04:05
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Работа на фабрике чипсов LAYS в Финляндии — свежая вакансия, условия и зарплата
Работница фабрики LAYS. Фото иллюстративное: legaltechnique.org
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Украинцам предлагают работу на фабрике чипсов LAYS в Финляндии. Работодатель обещает обеспечить работников жильем и платить 3 500 евро ежемесячно.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы LAYBOARD.com.

Читайте также:
Зарплата 3 500 евро за упаковку чипсов LAYS - вакансия для украинцев в Финляндии - фото 1
Скриншот вакансии с LAYBOARD.com

Условия работы

Работать нужно в городе Иматра. График работы: пять дней в неделю по 8–12 часов в день. За час работы будут платить 16,3 евро. В обязанности работников будет входить упаковывание чипсов и снеков в коробки. Это работа на ногах, но в движении, чтобы работники могли поддерживать активность и энергию. Также упаковщики будут проверять товары на брак.

Требования к работникам и преимущества

На работу приглашают мужчин и женщин в возрасте до 55 лет. Жилье работникам предоставляют бесплатно, в комнатах проживают по 2–3 человека. Для семейных пар есть отдельные комнаты со всеми удобствами. В каждом номере есть кровать, стол, шкафы и доступ к Wi-Fi.

Компания предоставляет сотрудникам полный пакет документов, страховой европейский полис, приглашение от работодателя, куратора, легальное и официальное трудоустройство, поддержку во время рабочего периода, физическое и юридическое сопровождение.

Напомним, украинцам предлагают работу на складе интернет-магазина, который продает подержанную одежду и обувь. Склад расположен в польском селе Робаково, недалеко от Познани. За месяц работы обещают платить около 35 тысяч гривен.

Также есть вакансия массажиста в массажном салоне в швейцарском городе Эскильстуна. Зарплата — около 2 500 евро.

работа
Финляндия
Европа
вакансии
зарплата
производство

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы