Соло-майнер уперше за 14 років поповнив криптобіржу на 50 BTC — подробиці

Монета біткоїна. Фото ілюстративне: forklog.com

Соло-майнер епохи Сатоші Накамото перерахував на криптобіржу Binance пів сотні біткоїнів. Це сталося вперше за 14 років.

Таку інформацію оприлюднили в четвер, 27 червня, експерти Lookonchain.

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A miner wallet woke up after being dormant for 14 years and deposited 50 $BTC($3.05M) to #Binance 7 hours ago.



The miner earned 50 $BTC from mining on July 14, 2010.



Address:

1PDTDwpgRPdQaCcp3Th6zaMASgcCcm3Jcm pic.twitter.com/toKmBfbUne — Lookonchain (@lookonchain) June 27, 2024

Що відомо про поповнення криптобіржі соло-майнером

Пів сотні біткоїнів користувач отримав як винагороду за опрацювання блоку на висоті 67 254 майже 14 років тому, у липні 2010 року. Той блок містив лише чотири транзикції. Протягом багатьох років адреса епохи Накамото перебувала у сплячому режимі, але ввечері в середу, 26 червня, прокинулася: з неї вивели всі активи, що були на Binance. Імовірно, у подальшому їх планують продати.

Враховуючи те, що зараз курс біткоїна наближається до 61 тисячі доларів, прибуток соло-майнера становить понад три мільйони доларів.

Нагадаємо, американський підприємець та інвестор, автор книги "Багатий тато, бідний тато" Роберт Кійосакі розповів, що робитиме в період зниження вартості BTC. Він заявив, що купуватиме додатковий обсяг першої криптовалюти.

Також ми повідомляли, що співзасновник і виконавчий директор американської компанії MicroStrategy Майкл Сейлор вважає біткоїн майбутнім фінансової системи. На його думку, вартість першої криптовалюти може сягнути 10 мільйонів доларів.