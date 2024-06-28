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Соло-майнер уперше за багато років перерахував на криптобіржу BTC

28 червня 2024 03:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Соло-майнер уперше за 14 років поповнив криптобіржу на 50 BTC — подробиці
Монета біткоїна. Фото ілюстративне: forklog.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Соло-майнер епохи Сатоші Накамото перерахував на криптобіржу Binance пів сотні біткоїнів. Це сталося вперше за 14 років.

Таку інформацію оприлюднили в четвер, 27 червня, експерти Lookonchain.

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Пів сотні біткоїнів користувач отримав як винагороду за опрацювання блоку на висоті 67 254 майже 14 років тому, у липні 2010 року. Той блок містив лише чотири транзикції. Протягом багатьох років адреса епохи Накамото перебувала у сплячому режимі, але ввечері в середу, 26 червня, прокинулася: з неї вивели всі активи, що були на Binance. Імовірно, у подальшому їх планують продати.

Враховуючи те, що зараз курс біткоїна наближається до 61 тисячі доларів, прибуток соло-майнера становить понад три мільйони доларів.

Нагадаємо, американський підприємець та інвестор, автор книги "Багатий тато, бідний тато" Роберт Кійосакі розповів, що робитиме в період зниження вартості BTC. Він заявив, що купуватиме додатковий обсяг першої криптовалюти.

Також ми повідомляли, що співзасновник і виконавчий директор американської компанії MicroStrategy Майкл Сейлор вважає біткоїн майбутнім фінансової системи. На його думку, вартість першої криптовалюти може сягнути 10 мільйонів доларів.

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