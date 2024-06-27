Підприємець Роберт Кійосаки розповів, як діятиме під час падіння біткоїна в ціні

Роберт Кійосакі. Фото: worldbank.org.ua

Зростання та корекція ринку криптовалюти є нормальним порядком речей. Чутки ж про крах біткоїна є перебільшеними.

Про це в понеділок, 24 червня, написав у соцмережі Х (раніше Twitter) американський підприємець та інвестор, автор книги "Багатий тато, бідний тато" Роберт Кійосакі.

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Bitcoin is crashing. Most people should sell. I am waiting to buy more.

All markets go up and down. Many people make a lot of money “trading”

markets which means buying low and hopefully selling low. The problem with “trading” any asset is taxes, specifically “short term”… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) June 24, 2024

Що каже інвестор щодо здешевлення першої криптовалюти

Увечері 24 червня ціна BTC була нижче за 59 тисяч доларів, однак згодом знову підскочила до понад 61 тисячі доларів.

Кійосаки планує використовувати падіння вартості біткоїна для придбання додаткового обсягу цієї криптовалюти. Він дотримується стратегії мільярдера Воррена Баффета, яка полягає в тому, щоб купувати активи та максимально довго утримувати їх у своєму портфелі.

За словами інвестора, багато людей заробляють великі гроші, торгуючи на різних ринках, однак ця сфера пов'язана з деякими "труднощами", зокрема зі сплатою податків, тоді як стратегія Баффета дозволяє позбутися частини цих проблем.

Кійосаки зізнався, що у вільний час від торгівлі концентрується на розвитку спеціалізованих проєктів.

"Я витрачаю свій час на створення нових активів, тому і є "серійним підприємцем". Наразі я працюю над двома новими стартапами", — розповів підприємець.

Також він додав, що люди, які побоюються краху біткоїна, мають продати свої активи та міцно триматися за роботу. Зокрема так, на його думку, треба вчинити більшості найманих працівників.

Раніше автор книги "Багатий тато, бідний тато" Роберт Кійосакі порадив купувати реальні активи, такі як золото, срібло та біткоїн. Ринок облігацій, на його думку, може зазнати краху.

Також Кійосакі розповідав про найшвидший шлях збагачення. Він вважає, що найпростішим способом для цього є інвестиції в біткоїн.