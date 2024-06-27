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Известный инвестор рассказал, что будет делать в период снижения цены биткоина

27 июня 2024 03:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Предприниматель Роберт Кийосаки рассказал, как будет действовать во время падения биткоина в цене
Роберт Кийосаки. Фото: worldbank.org.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Рост и коррекция рынка криптовалюты являются нормальным порядком вещей. Слухи же о крахе биткоина преувеличены.

Об этом в понедельник, 24 июня, написал в соцсети Х (ранее Twitter) американский предприниматель и инвестор, автор книги "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки.

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Вечером 24 июня цена BTC была ниже 59 тысяч долларов, однако впоследствии снова подскочила более чем до 61 тысячи долларов.

Кийосаки планирует использовать падение стоимости биткоина для приобретения дополнительного объема этой криптовалюты. Он придерживается стратегии миллиардера Уоррена Баффета, которая заключается в том, чтобы покупать активы и максимально долго удерживать их в своем портфеле.

По словам инвестора, многие зарабатывают большие деньги, торгуя на разных рынках, однако эта сфера связана с некоторыми "трудностями", в частности с уплатой налогов, тогда как стратегия Баффета позволяет избавиться от части этих проблем.

Кийосаки признался, что в свободное от торговли время концентрируется на развитии специализированных проектов.

"Я трачу свое время на создание новых активов, поэтому и являюсь "серийным предпринимателем". Сейчас я работаю над двумя новыми стартапами", — рассказал предприниматель.

Также он добавил, что люди, которые опасаются краха биткоина, должны продать свои активы и крепко держаться за работу. В частности так, по его мнению, нужно сделать большинству наемных работников.

Ранее автор книги "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки посоветовал покупать реальные активы, такие как золото, серебро и биткоин. Рынок облигаций, по его мнению, может потерпеть крах.

Также Кийосаки рассказывал о самом быстром пути обогащения. Он считает, что самым простым способом для этого являются инвестиции в биткоин.

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криптовалюта
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финансы
биткоин

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