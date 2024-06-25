Скільки біткоїн буде коштувати у майбутньому — прогноз співзасновника MicroStrategy

Монети біткоїна на доларових купюрах. Фото ілюстративне: Freepik

Перша у світі криптовалюта біткоїн продовжить дорожчати. І в майбутньому одна монета BTC коштуватиме 10 мільйонів доларів США. Причому біткоїн визнають більшість компаній світу і навіть Китай.

Про це у неділю, 23 червня, у подкаст-інтерв’ю розповів співзасновник і виконавчий директор американської компанії MicroStrategy Майкл Сейлор.

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Майбутнє — за криптовалютою, переконаний Майкл Сейлор. Всі інші платіжні засоби — застарілі.

"До Сатоші економіка була лженаукою. Це квазірелігійне ліберальне мистецтво, повне думок, забобонів та упереджень. Усі економісти до Сатоші намагалися розробити закони економіки за допомогою черепашок, скляного намиста, шматочків паперу та кредитних інструментів", — вважає виконавчий директор MicroStrategy.

І, схоже, він знає, як зробити свою компанію вічною. Економічне безсмертя для корпорацій, за словами Майкла Сейлора, можуть гарантувати тільки досконалі гроші, а значить — біткоїн. Якщо великі компанії захочуть продовжити свій термін існування на глобальному ринку, їм доведеться визнати та прийняти криптовалюти як вигідний інвестиційний інструмент.

Нагадаємо, за прогнозом гендиректора біржі Binance Річарда Тенга, до кінця 2024 року ціна біткоїна може сягнути 80 000 доларів.

Також ми повідомляли, що відомий канадський репер Дрейк утратив біткоїни на суму 500 тисяч доларів. Причиною збитків стала хибна ставка на результат НБА.