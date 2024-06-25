Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Курс arrow Десять мільйонів доларів та економічне безсмертя — прогноз курсу біткоїна від MicroStrategy arrow

Десять мільйонів доларів та економічне безсмертя — прогноз курсу біткоїна від MicroStrategy

25 червня 2024 04:05
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Скільки біткоїн буде коштувати у майбутньому — прогноз співзасновника MicroStrategy
Монети біткоїна на доларових купюрах. Фото ілюстративне: Freepik
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Перша у світі криптовалюта біткоїн продовжить дорожчати. І в майбутньому одна монета BTC коштуватиме 10 мільйонів доларів США. Причому біткоїн визнають більшість компаній світу і навіть Китай. 

Про це у неділю, 23 червня, у подкаст-інтерв’ю розповів співзасновник і виконавчий директор американської компанії MicroStrategy Майкл Сейлор.  

Читайте також:

Біткоїн — досконалий платіжний засіб та майбутнє фінансової системи

Майбутнє — за криптовалютою, переконаний Майкл Сейлор. Всі інші платіжні засоби — застарілі.  

"До Сатоші економіка була лженаукою. Це квазірелігійне ліберальне мистецтво, повне думок, забобонів та упереджень. Усі економісти до Сатоші намагалися розробити закони економіки за допомогою черепашок, скляного намиста, шматочків паперу та кредитних інструментів", — вважає виконавчий директор MicroStrategy. 

І, схоже, він знає, як зробити свою компанію вічною. Економічне безсмертя для корпорацій, за словами Майкла Сейлора, можуть гарантувати тільки досконалі гроші, а значить — біткоїн. Якщо великі компанії захочуть продовжити свій термін існування на глобальному ринку, їм доведеться визнати та прийняти криптовалюти як вигідний інвестиційний інструмент.

Нагадаємо, за прогнозом гендиректора біржі Binance Річарда Тенга, до кінця 2024 року ціна біткоїна може сягнути 80 000 доларів. 

Також ми повідомляли, що відомий канадський репер Дрейк утратив біткоїни на суму 500 тисяч доларів. Причиною збитків стала хибна ставка на результат НБА.

курс валют
США
Китай
інвестиції
криптовалюта
гроші
долар
економіка
біткоїн

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву