Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Курс arrow Десять миллионов долларов и экономическое бессмертие — прогноз курса биткоина от MicroStrategy arrow

Десять миллионов долларов и экономическое бессмертие — прогноз курса биткоина от MicroStrategy

25 июня 2024 04:05
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Сколько биткоин будет стоить в будущем – прогноз соучредителя MicroStrategy
Монеты биткоина на долларовых купюрах. Фото иллюстративное: Freepik
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Первая в мире криптовалюта биткоин продолжит дорожать. И в будущем одна монета BTC обойдется в 10 миллионов долларов США. Причем биткоин признают большинство компаний мира и даже Китай.

Об этом в воскресенье, 23 июня, в подкаст-интервью рассказал соучредитель и исполнительный директор американской компании MicroStrategy Майкл Сейлор.

Читайте также:

Биткоин — идеальное платежное средство и будущее финансовой системы

Будущее — за криптовалютой, убежден Майкл Сейлор. Все остальные платежные средства уже устарели.

"До Сатоши экономика была лженаукой. Это квазирелигиозное либеральное искусство, полное мнений, предрассудков и предубеждений. Все экономисты до Сатоши пытались разработать законы экономики с помощью ракушек, стеклянных бус, кусочков бумаги и кредитных инструментов", — считает исполнительный директор MicroStrategy.

И, похоже, он знает, как сделать свою компанию вечной. Экономическое бессмертие для корпораций, по словам Майкла Сейлора, могут гарантировать только совершенные деньги, а значит — биткоин. Если крупные компании захотят продлить срок свеого существования на глобальном рынке, им придется признать и принять криптовалюты как выгодный инвестиционный инструмент.

Напомним, по прогнозу гендиректора биржи Binance Ричарда Тенга, к концу 2024 года цена биткоина может достичь 80 000 долларов.

Также мы сообщали, что известный канадский рэпер Дрейк потерял биткоины на сумму 500 тысяч долларов. Причиной ущерба стала ошибочная ставка на результат НБА.

курс валют
США
Китай
инвестиции
криптовалюта
деньги
доллар
экономика
биткоин

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление