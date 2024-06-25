Сколько биткоин будет стоить в будущем – прогноз соучредителя MicroStrategy

Монеты биткоина на долларовых купюрах. Фото иллюстративное: Freepik

Первая в мире криптовалюта биткоин продолжит дорожать. И в будущем одна монета BTC обойдется в 10 миллионов долларов США. Причем биткоин признают большинство компаний мира и даже Китай.

Об этом в воскресенье, 23 июня, в подкаст-интервью рассказал соучредитель и исполнительный директор американской компании MicroStrategy Майкл Сейлор.

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Будущее — за криптовалютой, убежден Майкл Сейлор. Все остальные платежные средства уже устарели.

"До Сатоши экономика была лженаукой. Это квазирелигиозное либеральное искусство, полное мнений, предрассудков и предубеждений. Все экономисты до Сатоши пытались разработать законы экономики с помощью ракушек, стеклянных бус, кусочков бумаги и кредитных инструментов", — считает исполнительный директор MicroStrategy.

И, похоже, он знает, как сделать свою компанию вечной. Экономическое бессмертие для корпораций, по словам Майкла Сейлора, могут гарантировать только совершенные деньги, а значит — биткоин. Если крупные компании захотят продлить срок свеого существования на глобальном рынке, им придется признать и принять криптовалюты как выгодный инвестиционный инструмент.

Напомним, по прогнозу гендиректора биржи Binance Ричарда Тенга, к концу 2024 года цена биткоина может достичь 80 000 долларов.

Также мы сообщали, что известный канадский рэпер Дрейк потерял биткоины на сумму 500 тысяч долларов. Причиной ущерба стала ошибочная ставка на результат НБА.