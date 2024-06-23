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Відомий репер утратив BTC вартістю пів мільйона доларів — що сталося

23 червня 2024 03:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Репер Дрейк утратив 500 тисяч доларів у BTC — чому
Репер Дрейк. Фото ілюстративне: delfi.lt
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Канадський репер Дрейк (справжнє ім'я — Обрі Грем) утратив біткоїни на суму 500 тисяч доларів. Причиною збитків стала хибна ставка на результат НБА.

Про це у вівторок, 18 червня, повідомило видання Decrypt.

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Виконавець поставив BTC на перемогу клубу "Даллас Маверікс" у серії фінальних матчів проти "Бостон Селтікс", попри те, що цю команду вважали аутсайдером. Якби ставка Дрейка виявилася виграшною, він отримав би 875 тисяч доларів, однак перемогла техаська команда. Гравці "Бостон Селтікс" із результатом 106:88 здобули перемогу в п'ятій грі на своєму майданчику.

Зазначимо, Дрейк зазнає таких збитків уже не вперше. Минулоріч у вересні він утратив 500 тисяч доларів у BTC, поставивши цю суму на перемогу Ісраеля Адесаньї у двобою за титул чемпіона UFC проти Шона Стрікленда. Тоді Стрікленд здобув упевнену перемогу, хоча букмейкери здебільшого робили ставки на його суперника.

Нагадаємо, упродовж тижня курс біткоїна знизився на 3,5%. Зараз перша криптовалюта коштує 64,5 тисячі доларів.

Раніше керівник підрозділу досліджень консалтингової компанії Global Macro Investor (GMI) Жюльєн Біттель заявив, що біткоїн може увійти в так звану "бананову зону". У такому разі вартість BTC сягне 180 тисяч доларів.

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НБА
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