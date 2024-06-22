Як змінювався курс біткоїна на цьому тижні

Монети BTC на фоні доларових купюр. Фото ілюстративне: kapital.uz

За минулий тиждень (14-21 червня) курс біткоїна просів на 3,5% і зараз продається по 64,5 тисячі доларів. Найбільше падіння сталося 18 червня, коли вартість криптовалюти зменшилась на понад 2 000 доларів.

Про це повідомляє профільне видання Bitcoin Magazine, посилаючись на дані CoinGecko.

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Курс BTC/USD 14-21 червня 2024 р. Скриншот: CoinGecko.

На ринку криптовалют спостерігається певна апатія

Bitcoin Magazine пише, що на ринку спостерігається певна апатія, адже біткоїн перебуває у боковій корекції вже понад три місяці. Але інвестори не продають монети, найближчими тижнями має поновитися бичачий забіг.

"Біткоїн повернувся у боковий діапазон 60 000-65 000 доларів. Ведмеді захистили важливий рівень опору, але теж не можуть розвинути успіх. На ринку встановилася хитка рівновага. Проте кити та інституціонали продовжують накопичувати резерви", — повідомляє Bitcoin Magazine.

Дані ф’ючерсних контрактів свідчать про те, що з імовірністю у 90% Федеральна резервна система (ФРС) не змінюватиме процентні ставки наступного місяця. Проте учасники ринку очікують на покращення умов кредитування не пізніше вересня.

Нагадаємо, ми писали, що незабаром біткоїн може увійти у так звану "бананову зону" і здорожчати до 180 тисяч доларів за монету. Наразі перша віртуальна валюта перебуває у "зоні нудьги".

До слова, американську владу звинувачують у продажах першої криптовалюти за надто низькою ціною. На балансі США мало би бути 400 тисяч біткоїнів, але 187 тисяч BTC продали за 282 мільйона доларів.