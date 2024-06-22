Як змінювався курс біткоїна на цьому тижні

Впав, піднявся, знову впав — що було з курсом біткоїна на цьому тижні
За минулий тиждень (14-21 червня) курс біткоїна просів на 3,5% і зараз продається по 64,5 тисячі доларів. Найбільше падіння сталося 18 червня, коли вартість криптовалюти зменшилась на понад 2 000 доларів.
Про це повідомляє профільне видання Bitcoin Magazine, посилаючись на дані CoinGecko.
На ринку криптовалют спостерігається певна апатія
Bitcoin Magazine пише, що на ринку спостерігається певна апатія, адже біткоїн перебуває у боковій корекції вже понад три місяці. Але інвестори не продають монети, найближчими тижнями має поновитися бичачий забіг.
"Біткоїн повернувся у боковий діапазон 60 000-65 000 доларів. Ведмеді захистили важливий рівень опору, але теж не можуть розвинути успіх. На ринку встановилася хитка рівновага. Проте кити та інституціонали продовжують накопичувати резерви", — повідомляє Bitcoin Magazine.
Дані ф’ючерсних контрактів свідчать про те, що з імовірністю у 90% Федеральна резервна система (ФРС) не змінюватиме процентні ставки наступного місяця. Проте учасники ринку очікують на покращення умов кредитування не пізніше вересня.
Нагадаємо, ми писали, що незабаром біткоїн може увійти у так звану "бананову зону" і здорожчати до 180 тисяч доларів за монету. Наразі перша віртуальна валюта перебуває у "зоні нудьги".
До слова, американську владу звинувачують у продажах першої криптовалюти за надто низькою ціною. На балансі США мало би бути 400 тисяч біткоїнів, але 187 тисяч BTC продали за 282 мільйона доларів.
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