Как менялся курс биткоина на этой неделе

Упал, поднялся, снова упал — что было с курсом биткоина на этой неделе
За прошедшую неделю (14-21 июня) курс биткоина просел на 3,5% и сейчас продается по 64,5 тысяч долларов. Наибольшее падение произошло 18 июня, когда стоимость криптовалюты уменьшилась более чем на 2 000 долларов.
Об этом сообщает профильное издание Bitcoin Magazine, ссылаясь на данные CoinGecko.
На рынке криптовалют наблюдается некоторая апатия
Bitcoin Magazine пишет, что на рынке наблюдается определенная апатия, ведь биткоин находится в боковой коррекции уже более трех месяцев. Но инвесторы не продают монеты, в ближайшие недели должен возобновиться бычий забег.
"Биткоин вернулся в боковой диапазон 60 000-65 000 долларов. Медведи защитили важный уровень сопротивления, но тоже не могут развить успех. На рынке установилось шаткое равновесие. Однако киты и институционалы продолжают накапливать резервы", — сообщает Bitcoin Magazine.
Данные фьючерсных контрактов свидетельствуют о том, что с вероятностью 90% Федеральная резервная система (ФРС) не будет менять процентные ставки в следующем месяце. Однако участники рынка ожидают улучшения условий кредитования не позднее сентября.
Напомним, мы писали, что вскоре биткоин может войти в так называемую "банановую зону" и подорожать до 180 тысяч долларов за монету. В настоящее время первая виртуальная валюта находится в "зоне скуки".
К слову, американские власти обвиняют в продаже первой криптовалюты по слишком низкой цене. На балансе США должно быть 400 тысяч биткоинов, но 187 тысяч BTC продали за 282 миллиона долларов.
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