Как менялся курс биткоина на этой неделе

Монеты BTC на фоне долларовых купюр. Фото иллюстративное: kapital.uz

За прошедшую неделю (14-21 июня) курс биткоина просел на 3,5% и сейчас продается по 64,5 тысяч долларов. Наибольшее падение произошло 18 июня, когда стоимость криптовалюты уменьшилась более чем на 2 000 долларов.

Об этом сообщает профильное издание Bitcoin Magazine, ссылаясь на данные CoinGecko.

Читайте также:

Курс BTC/USD 14-21 июня 2024 г. Скриншот: CoinGecko

На рынке криптовалют наблюдается некоторая апатия

Bitcoin Magazine пишет, что на рынке наблюдается определенная апатия, ведь биткоин находится в боковой коррекции уже более трех месяцев. Но инвесторы не продают монеты, в ближайшие недели должен возобновиться бычий забег.

"Биткоин вернулся в боковой диапазон 60 000-65 000 долларов. Медведи защитили важный уровень сопротивления, но тоже не могут развить успех. На рынке установилось шаткое равновесие. Однако киты и институционалы продолжают накапливать резервы", — сообщает Bitcoin Magazine.

Данные фьючерсных контрактов свидетельствуют о том, что с вероятностью 90% Федеральная резервная система (ФРС) не будет менять процентные ставки в следующем месяце. Однако участники рынка ожидают улучшения условий кредитования не позднее сентября.

Напомним, мы писали, что вскоре биткоин может войти в так называемую "банановую зону" и подорожать до 180 тысяч долларов за монету. В настоящее время первая виртуальная валюта находится в "зоне скуки".

К слову, американские власти обвиняют в продаже первой криптовалюты по слишком низкой цене. На балансе США должно быть 400 тысяч биткоинов, но 187 тысяч BTC продали за 282 миллиона долларов.