Рэпер Дрейк потерял 500 тысяч долларов в BTC — почему

Рэпер Дрейк. Фото иллюстративное: delfi.lt

Канадский рэпер Дрейк (настоящее имя — Обри Грэм) потерял биткоины на сумму 500 тысяч долларов. Причиной ущерба стала ошибочная ставка на результат НБА.

Об этом во вторник, 18 июня, сообщило издание Decrypt.

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Исполнитель поставил BTC на победу клуба "Даллас Маверикс" в серии финальных матчей против "Бостон Селтикс", несмотря на то, что эту команду считали аутсайдером. Если бы ставка Дрейка оказалась выигрышной, он получил бы 875 тысяч долларов, однако победила техасская команда. Игроки "Бостон Селтикс" с результатом 106:88 одержали победу в пятой игре на своей площадке.

Отметим, Дрейк терпит такие убытки уже не впервые. В сентябре прошлого года он потерял 500 тысяч долларов в BTC, поставив эту сумму на победу Исраэля Адесаньи в поединке за титул чемпиона UFC против Шона Стрикленда. Тогда Стрикленд одержал уверенную победу, хотя букмейкеры в основном делали ставки на его соперника.

Напомним, в течение недели курс биткоина снизился на 3,5%. Сейчас первая криптовалюта стоит 64,5 тысяч долларов.

Ранее руководитель подразделения исследований консалтинговой компании Global Macro Investor (GMI) Жюльен Биттель заявил, что биткоин может войти в так называемую "банановую зону". В таком случае стоимость BTC составит 180 тысяч долларов.