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Коли біткоїн знову почне зростати в ціні — прогноз аналітика

24 червня 2024 03:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Аналітик Tedtalksmacro розповів, коли перша криптовалюта знову почне зростати в ціні
Чоловік тримає в руці монету біткоїна. Фото ілюстративне: mc.today
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Вже кілька місяців перша криптовалюта демонструє закономірну кореляцію з ліквідністю Федеральної резервної системи. Цілком імовірно, що вже наприкінці червня макроекономічні умови у США забезпечать повернення до раллі біткоїна.

Про це в середу, 19 червня, написав у соцмережі Х (раніше Twitter) фінансовий аналітик Tedtalksmacro.

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"Кореляція між біткоїном і ліквідністю ФРС ніколи не перестає мене дивувати. Ліквідність сягне дна в найближчі десять днів, потім знову різко зросте — будьте готові", — заявив Tedtalksmacro.

Також аналітик опублікував графік, на якому видно, що максимальна та мінімальна вартості біткоїна співпадають із локальними піками та спадами ліквідності ФРС. Зокрема, останній історичний максимум біткоїна, який був у березні, також супроводжувався зростанням  ліквідності. Тоді ціна першої криптовалюти сягнула 73 800 доларів.

Коли біткоїн знову почне зростати в ціні — прогноз аналітика - фото 1
Графік вартості BTC та ліквідності ФРС

Tedtalksmacro робить прогнози за власними макроекономічними даними, а ліквідність розраховує на основі "суміші активів ФРС, ринків репо та даних казначейства". Також аналітик вважає, що надходження коштів у спотові біткоїн-ETF знизилося через дефіцит ліквідності.

Нагадаємо, відомий канадський репер Дрейк утратив 500 тисяч доларів у біткоїнах. Причиною збитків стала хибна ставка виконавця на результат НБА.

Також ми повідомляли про те, що генеральний директор біржі Binance Річард Тенг прогнозує зростання вартості біткоїна. На його думку, до кінця поточного року BTC перевершить свій історичний максимум і коштуватиме 80 тисяч доларів.

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біткоїн

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