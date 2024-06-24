Аналітик Tedtalksmacro розповів, коли перша криптовалюта знову почне зростати в ціні

Чоловік тримає в руці монету біткоїна. Фото ілюстративне: mc.today

Вже кілька місяців перша криптовалюта демонструє закономірну кореляцію з ліквідністю Федеральної резервної системи. Цілком імовірно, що вже наприкінці червня макроекономічні умови у США забезпечать повернення до раллі біткоїна.

Про це в середу, 19 червня, написав у соцмережі Х (раніше Twitter) фінансовий аналітик Tedtalksmacro.

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The correlation between Bitcoin + Fed Liquidity never ceases to amaze me.



Liquidity bottoms in the coming 10 days, then rips higher again... get ready. https://t.co/0nHCaaOAxc pic.twitter.com/LEm6F1dR3F — ted (@tedtalksmacro) June 19, 2024

Прогноз аналітика щодо подальшої вартості біткоїна

"Кореляція між біткоїном і ліквідністю ФРС ніколи не перестає мене дивувати. Ліквідність сягне дна в найближчі десять днів, потім знову різко зросте — будьте готові", — заявив Tedtalksmacro.

Також аналітик опублікував графік, на якому видно, що максимальна та мінімальна вартості біткоїна співпадають із локальними піками та спадами ліквідності ФРС. Зокрема, останній історичний максимум біткоїна, який був у березні, також супроводжувався зростанням ліквідності. Тоді ціна першої криптовалюти сягнула 73 800 доларів.

Графік вартості BTC та ліквідності ФРС

Tedtalksmacro робить прогнози за власними макроекономічними даними, а ліквідність розраховує на основі "суміші активів ФРС, ринків репо та даних казначейства". Також аналітик вважає, що надходження коштів у спотові біткоїн-ETF знизилося через дефіцит ліквідності.

Нагадаємо, відомий канадський репер Дрейк утратив 500 тисяч доларів у біткоїнах. Причиною збитків стала хибна ставка виконавця на результат НБА.

Також ми повідомляли про те, що генеральний директор біржі Binance Річард Тенг прогнозує зростання вартості біткоїна. На його думку, до кінця поточного року BTC перевершить свій історичний максимум і коштуватиме 80 тисяч доларів.