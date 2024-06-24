Аналитик Tedtalksmacro рассказал, когда первая криптовалюта снова начнет расти в цене

Мужчина держит в руке монету биткоина. Фото иллюстративное: mc.today

Уже несколько месяцев первая криптовалюта показывает закономерную корреляцию с ликвидностью Федеральной резервной системы. Вполне вероятно, что уже в конце июня макроэкономические условия в США обеспечат возвращение к ралли биткоина.

Об этом в среду, 19 июня, написал в соцсети Х (ранее Twitter) финансовый аналитик Tedtalksmacro.

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Корреляция между Bitcoin + Fed Liquidity never ceases to amaze me.



Liquidity bottoms in coming 10 days, then rips higher again... get ready. https://t.co/0nHCaaOAxc pic.twitter.com/LEm6F1dR3F — ted (@tedtalksmacro) Июнь 19, 2024

Прогноз аналитика относительно дальнейшей стоимости биткоина

"Корреляция между биткоином и ликвидностью ФРС никогда не перестает меня удивлять. Ликвидность достигнет дна в ближайшие десять дней, затем снова резко возрастет — будьте готовы", — заявил Tedtalksmacro.

Также аналитик опубликовал график, на котором видно, что максимальная и минимальная стоимость биткоина совпадает с локальными пиками и спадами ликвидности ФРС. В частности, последний исторический максимум биткоина, который был в марте, также сопровождался ростом ликвидности. Тогда цена первой криптовалюты достигла 73 800 долларов.

График стоимости BTC и ликвидности ФРС

Tedtalksmacro делает прогнозы по собственным макроэкономическим данным, а ликвидность рассчитывает на основе "смеси активов ФРС, рынков репо и данных казначейства". Также аналитик считает, что поступление средств в спотовые биткоин-ETF снизилось из-за дефицита ликвидности.

Напомним, известный канадский рэпер Дрейк потерял 500 тысяч долларов в биткоинах. Причиной ущерба стала ошибочная ставка исполнителя на результат НБА.

Также мы сообщали о том, что генеральный директор биржи Binance Ричард Тенг прогнозирует рост стоимости биткоина. По его мнению, к концу текущего года BTC превзойдет свой исторический максимум и будет стоить 80 тысяч долларов.