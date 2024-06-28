Соло-майнер впервые за 14 лет пополнил криптобиржу на 50 BTC

Соло-майнер впервые за много лет перечислил на криптобиржу BTC
Соло-майнер эпохи Сатоши Накамото перечислил на криптобиржу Binance полсотни биткоинов. Это произошло впервые за 14 лет.
Такую информацию обнародовали в четверг, 27 июня, эксперты Lookonchain.
В минерале коробки woke up after being dormant for 14 years and deposited 50 $BTC ($3.05M) to #Binance 7 hours ago.— Lookonchain (@lookonchain) Июнь 27, 2024
Miner earned 50 $BTC из минувшего в Июль 14, 2010.
Address:
1PDTDwpgRPdQaCcp3Th6zaMASgcCcm3Jcm pic.twitter.com/toKmBfbUne
Что известно о пополнении криптобиржи соло-майнером
Полсотни биткоинов пользователь получил в качестве вознаграждения за проработку блока на высоте 67 254 почти 14 лет назад, в июле 2010 года. Этот блок содержал всего четыре транзикции. В течение многих лет адрес эпохи Накамото находился в спящем режиме, но вечером в среду, 26 июня, очнулся: из него вывели все активы, которые были на Binance. По всей вероятности, в дальнейшем их планируют продать.
Учитывая, что сейчас курс биткоина приближается к 61 тысяче долларов, прибыль соло-майнера составляет более трех миллионов долларов.
Напомним, американский предприниматель и инвестор, автор книги "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки рассказал, что будет делать в период снижения стоимости BTC. Он заявил, что будет покупать дополнительный объем первой криптовалюты.
Также мы сообщали, что соучредитель и исполнительный директор американской компании MicroStrategy Майкл Сейлор считает биткоин будущим финансовой системы. По его мнению, стоимость первой криптовалюты может достичь 10 миллионов долларов.
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