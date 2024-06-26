Чи варто купувати біткоїн, коли його вартість падає — пояснення американського криптоаналітика

Здивований чоловік тримає біткоїн. Фото ілюстративне: Freepik

Падіння біткоїна — не привід впадати у відчай. А можливість придбати це більше монет.

Про це на фоні стрімкого зменшення вартості першої у світи криптовалюти заявив американський підприємець та інвестор, автор книги "Багатий тато, бідний тато" Роберт Кійосакі.

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За минулий тиждень біткоїн просів майже на 9%, а у ніч проти 25 червня курс BTC впав до відмітки 58 402 доларів. Однак того ж дня знову піднявся вище 61 000 доларів.

Роберт Кійосакі вважає, що такі коливання — не привід для паніки. Оскільки зазвичай при низхідному тренді проявляються дві групи інвесторів. Одні купують біткоїн, коли він дешевшає. Інші — розпродають свої криптоактиви. Кійосакі заявив, що він належить до першої категорії людей.

Скришот X(Twitter)/Robert Kiyosaki

"Біткоїн падає. Більшість людей будуть його продавати. Натомість я чекаю, щоб купити ще більше BTC. Всі ринки рухаються то вгору, то вниз. Багато людей заробляють гроші на торгівлі, що означає купувати дешево і, сподіваюся, дешево продавати. Проте проблема торгівлі будь-якими активами — це податки, особливо податки на приріст короткострокового капіталу. Якщо вас лякає падіння, то продавайте біткоїн і міцно тримайтеся за свою роботу, що й слід робити більшості співробітників. Простіше кажучи, підприємці та співробітники — це протилежні сторони однієї медалі. Попереду важкі часи. Робіть так, як краще для вас", — порадив Кійосакі.

Нагадаємо, за прогнозом гендиректора біржі Binance Річарда Тенга, до кінця 2024 року ціна біткоїна може сягнути 80 000 доларів. Також ми розповідали, як можна можна заробити на криптовалюті за допомогою штучного інтелекту.