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Что делать, если цена на биткоин падает — полезный совет от известного криптоинвестора

26 июня 2024 04:05
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Следует ли покупать биткоин, когда его стоимость падает — объяснение американского криптоаналитика
Удивленный мужчина держит биткоин. Фото иллюстративное: Freepik
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Падение биткоина — не повод отчаиваться. А возможность приобрести больше монет.

Об этом на фоне стремительного уменьшения стоимости первой в мире криптовалюты заявил американский предприниматель и инвестор, автор книги "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки.

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За прошедшую неделю биткоин просел почти на 9%, а в ночь на 25 июня курс BTC упал до отметки 58 402 долларов. Однако в тот же день снова поднялся выше 61 000 долларов.

Роберт Кийосаки считает, что такие колебания — не повод для паники. Поскольку обычно при нисходящем тренде проявляются две группы инвесторов. Одни покупают биткоин, когда он дешевеет. Другие распродают свои криптоактивы. Кийосаки заявил, что он принадлежит к первой категории людей.

Падение биткоина
Скришот X(Twitter)/Robert Kiyosaki

"Биткоин терпит крах. Большинству людей следует продавать. Я же жду, чтобы купить еще больше. Все рынки движутся вверх и вниз. Многие люди зарабатывают деньги на торговле, что означает: покупать дешево и, надеюсь, дешево продавать. Однако проблема торговли любыми активами — это налоги, особенно налоги на прирост краткосрочного капитала. Если вас пугают падения, то продавайте биткоин и крепко держитесь за свою работу, что и следует делать большинству сотрудников. Проще говоря, предприниматели и сотрудники — это противоположные стороны одной медали. Впереди трудные времена. Поступайте так, как лучше для вас", — посоветовал Кийосаки.

Напомним, по прогнозу гендиректора биржи Binance Ричарда Тенга, к концу 2024 года цена биткоина может достичь 80 000 долларов. Также мы рассказывали, как можно заработать на криптовалюте с помощью искусственного интеллекта.

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