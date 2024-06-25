Ошадбанк вводит важные правила — что изменится

Ощадбанк объявил об изменениях — новые правила
Государственное банковское учреждение "Ощадбанк" намерено ввести новые правила во всех отделениях в Украине. Изменения будут касаться обслуживания людей с инвалидностью.
Соответствующие обновления анонсировал директор по маркетингу "Ощадбанка" Сергей Грабчак во время мероприятия "Маркетинг. Марафон" в Киеве.
Новые правила в Ощадбанке
По словам представителя государственного банка, в каждом отделении Ощадбанка планируется ввести специалистов, которые будут заниматься обслуживанием людей с инвалидностью.
В финучреждении 14 сертифицированных тренеров уже обучили 800 сотрудников офлайн и еще около 7 тысяч — дистанционно.
В рамках программы безбарьерности банк создал 23 суперинклюзивных отделения. Они характеризуются тем, что там есть:
- заниженные стойки касс;
- держатели для костылей;
- широкие проходы в офисах.
Сейчас в Ощадбанке насчитывается 614 отделений, подпадающих под государственные нормы с инклюзивностью.
Стоит отметить, что в Украине проживает около трех миллионов граждан с инвалидностью, количество постоянно растет.
Что еще важно знать
Напомним, Ощадбанк начал предоставлять выгодные кредиты с пониженными требованиями к залогу. Согласно условиям программы, будет покрываться до 50% кредитного риска.
Также мы писали, что Нацбанк выписал штраф АО "Ощадбанк". За нарушение требований законодательства банковское учреждение должно заплатить 170 тыс. грн.
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