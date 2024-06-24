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Ощадбанк почав надавати кредити з кешбеком — хто і як може отримати

24 червня 2024 11:42
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Ощадбанк почав видавати більш вигідні кредити — для кого доступно
Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Державна банківська установа "Ощадбанк" почала надавати вигідні кредити зі зниженими вимогами до застави. Згідно з умовами програми, покриватиметься до 50% кредитного ризику.

Про це повідомили у пресслужбі банку.

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Хто і як може отримати кредити з кешбеком

Як зазначають у банку, завдяки співпраці та отриманому траншу від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Ощадбанк має змогу додатково кредитувати мікро-, малий та середній бізнес в Україні на 50 млн євро.

Серед умов нових кредитів:

  • максимально можлива сума кредиту — до 5 млн євро;
  • спрямування коштів на фінансування оборотного капіталу та інвестиційних проєктів;
  • термін кредитування — 12 — 66 місяців;
  • відсоткова ставка та комісійні винагороди встановлюються згідно з умовами банківського продукту, в межах якого відбувається кредитування.

У фінустанові зауважують, що за умовами відповідної програми, буде покриватися до половини кредитного ризику за новими позиками.

Також ініціатива, яку реалізують в рамках програми "Конкурентоспроможність та інклюзивність МСБ в країнах східного партнерства" за підтримки та фінансування ЄС, передбачатиме кешбек у сумі до 30%. Його нададуть:

  • компаніям, які працюють за програмами енергонезалежності (позики на сонячні панелі, газопоршневі електростанції);
  • фірмам, що залучають фінансування на купівлю електромобілів;
  • позичальникам, які роблять інвестиції в інші зелені ініціативи та проєкти енергонезалежності;
  • покупцям деякої с/г техніки;
  • підприємствам, що постраждали через війну;
  • компаніям, де понад 50% — власність ветерана війни, де переважна більшість працівників чи клієнтів — демобілізовані захисники.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк виписав штраф АТ "Ощадбанк". За порушення вимог законодавства державна банківська установа має сплатити 170 тис. гривень.

Також ми писали, держфінустанова "ПриватБанк" почала видавати вигідні кредити бізнесу на енергогенерацію. Відомо умови державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".

кредити
Ощадбанк
банки
бізнес
кешбек

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