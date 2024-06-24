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Ощадбанк начал предоставлять кредиты с кэшбеком — кто и как может получить

24 июня 2024 11:42
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Ощадбанк начал выдавать более выгодные кредиты – для кого доступно
Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Государственное банковское учреждение "Ощадбанк" начало предоставлять выгодные кредиты с пониженными требованиями к залогу. Согласно условиям программы, будет покрываться до 50% кредитного риска.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

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Кто и как может получить кредиты с кэшбэком

Как отмечают в банке, благодаря сотрудничеству и полученному траншу от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Ощадбанк может дополнительно кредитовать микро-, малый и средний бизнес в Украине на 50 млн евро.

Среди условий новых кредитов:

  • максимально возможная сумма кредита — до 5 млн евро;
  • направление средств на финансирование оборотного капитала и инвестиционных проектов;
  • срок кредитования — 12 — 66 месяцев;
  • процентная ставка и комиссионные вознаграждения устанавливаются согласно условиям банковского продукта, внутри которого происходит кредитование.

В финучреждении отмечают, что по условиям соответствующей программы, будет покрываться до половины кредитного риска по новым займам.

Также инициатива, реализуемая в рамках программы "Конкурентоспособность и инклюзивность МПБ в странах восточного партнерства" при поддержке и финансировании ЕС, будет предусматривать кэшбэк в сумме до 30%. Его предоставят:

  • компаниям, работающим по программам энергонезависимости (займы на солнечные панели, газопоршневые электростанции);
  • фирмам, привлекающим финансирование на покупку электромобилей;
  • заемщикам, делающим инвестиции в другие зеленые инициативы и проекты энергонезависимости;
  • покупателям некоторой с/х техники;
  • предприятиям, пострадавшим из-за войны;
  • компаниям, где более 50% — собственность ветерана войны, где большинство работников или клиентов — демобилизованные защитники.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк выписал штраф АО "Ощадбанк". За нарушение требований законодательства государственное банковское учреждение должно оплатить 170 тыс. гривен.

Также мы писали, что госфинучреждение "ПриватБанк" начало выдавать выгодные кредиты бизнесу на энергогенерацию. Известны условия государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

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Ощадбанк
банки
бизнес
кэшбэк

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