Ощадбанк запроваджує важливі правила — що зміниться

Ощадбанк оголосив про зміни — нові правила
Державна банківська установа "Ощадбанк" має намір запровадити нові правила у всіх відділеннях в Україні. Зміни стосуватимуться обслуговування людей з інвалідністю.
Відповідні оновлення анонсував директор з маркетингу "Ощадбанку" Сергій Грабчак під час заходу "Маркетинг.Марафон" у Києві.
Нові правила в Ощадбанку
За словами представника державного банку, у кожному відділенні Ощадбанку планують запровадити фахівців, які займатимуться обслуговуванням людей з інвалідністю.
У фінустанові 14 сертифікованих тренерів вже здійснили навчання 800 співробітників офлайн та ще близько 7 тисяч — дистанційно.
У рамках програми безбарʼєрності банк створив 23 суперінклюзивні відділення. Вони характеризуються тим, що там наявні:
- занижені стійки кас;
- тримачі для милиць;
- широкі проходи в офісах.
Зараз в Ощадбанку налічується 614 відділень, що підпадають під державні норми з інклюзивністю.
Варто зауважити, що в Україні проживає близько трьох мільйонів громадян з інвалідністю, кількість постійно зростає.
Що ще важливо знати
Нагадаємо, Ощадбанк почав надавати вигідні кредити зі зниженими вимогами до застави. Згідно з умовами програми, покриватиметься до 50% кредитного ризику.
Також ми писали, що Нацбанк виписав штраф АТ "Ощадбанк". За порушення вимог законодавства банківська установа має сплатити 170 тис. грн.
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