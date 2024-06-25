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Ощадбанк оголосив про зміни — нові правила

25 червня 2024 13:46
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Ощадбанк запроваджує важливі правила — що зміниться
Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Державна банківська установа "Ощадбанк" має намір запровадити нові правила у всіх відділеннях в Україні. Зміни стосуватимуться обслуговування людей з інвалідністю.

Відповідні оновлення анонсував директор з маркетингу "Ощадбанку" Сергій Грабчак під час заходу "Маркетинг.Марафон" у Києві.

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Нові правила в Ощадбанку

За словами представника державного банку, у кожному відділенні Ощадбанку планують запровадити фахівців, які займатимуться обслуговуванням людей з інвалідністю.

У фінустанові 14 сертифікованих тренерів вже здійснили навчання 800 співробітників офлайн та ще близько 7 тисяч — дистанційно. 

У рамках програми безбарʼєрності банк створив 23 суперінклюзивні відділення. Вони характеризуються тим, що там наявні:

  • занижені стійки кас;
  • тримачі для милиць;
  • широкі проходи в офісах.

Зараз в Ощадбанку налічується 614 відділень, що підпадають під державні норми з інклюзивністю.

Варто зауважити, що в Україні проживає близько трьох мільйонів громадян з інвалідністю, кількість постійно зростає.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, Ощадбанк почав надавати вигідні кредити зі зниженими вимогами до застави. Згідно з умовами програми, покриватиметься до 50% кредитного ризику.

Також ми писали, що Нацбанк виписав штраф АТ "Ощадбанк". За порушення вимог законодавства банківська установа має сплатити 170 тис. грн.

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Ощадбанк
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