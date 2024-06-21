Ціни на оренду квартири зросли практично по всій Україні

Житлові будинки у Києві. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У деяких регіонах України суттєво зросли ціни на оренду однокімнатних квартир. Найдорожче зняти житло у Києві, Полтавській і Дніпропетровській областях. Водночас вартість оренди зменшилася у Закарпатській, Черкаській, Одеській, Запорізькій та Миколаївській областях.

Про це повідомляє сайт нерухомості ДІМ.РІА.

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Фото: dom.ria.com

Скільки коштує оренда найдешевшої однокімнатної квартири

Найдешевші квартири — на Сумщині. Господарі за місяць просять близько 5 200 грн. Хоча, повідомляють експерти з нерухомості, за минулі три місяці оренда однокімнатного житла у цьому регіона загалом здорожчала на 22 відсотки.

На першому місці рейтингу — Київ. Ціни на оренду не змінилися. Однокімнату квартиру у столиці України можна винайняти майже за 18 тисяч гривень на місяць. Трохи дешевша оренда на Полтавщини та Дніпропетровщині — близько 15 тисяч гривень. У Львівській області ціни на однокімнатні квартири стартують від 14 600 грн на місяць.

Нагадаємо, за дании Департаменту фінансової стабільності НБУ, на українському ринку нерухомості поволі зростає попит на купівлю житла. Проте кількість угод удвічі нижча, ніж було до повномасштабної війни.

Також ми повідомляли, що ціни на елітну нерухомість у Києві та передмісті столиці залишаються стабільно високими, подекуди до 15 мільйонів доларів за квартиру.