Цены на аренду квартиры выросли практически по всей Украине.

В Украине подскочили цены на аренду жилья — где самые дешевые и самые дорогие квартиры
В некоторых регионах Украины существенно выросли цены на аренду однокомнатных квартир. Дороже всего снять жилье в Киеве, Полтавской и Днепропетровской областях. В то же время, стоимость аренды уменьшилась в Закарпатской, Черкасской, Одесской, Запорожской и Николаевской областях.
Об этом сообщает сайт недвижимости ДІМ.РІА.
Сколько стоит аренда самой дешевой однокомнатной квартиры
Самые дешевые квартиры — на Сумщине. Хозяева за месяц просят около 5 200 грн. Хотя, сообщают эксперты по недвижимости, за прошедшие три месяца аренда однокомнатного жилья в этом регионе в целом подорожала на 22 процента.
На первом месте рейтинга — Киев. Цены на аренду не изменились. Однокомнатную квартиру в столице Украины можно снять почти за 18 тысяч гривен в месяц. Немного дешевле аренда на Полтавщине и Днепропетровщине — около 15 тысяч гривен. Во Львовской области цены на однокомнатные квартиры стартуют от 14 600 грн в месяц.
Напомним, по данным Департамента финансовой стабильности НБУ, на украинском рынке недвижимости постепенно растет спрос на покупку жилья. Однако количество сделок в два раза ниже, чем было до полномасштабной войны.
Также мы сообщали, что цены на элитную недвижимость в Киеве и пригороде столицы остаются стабильно высокими, иногда до 15 миллионов долларов за квартиру.
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