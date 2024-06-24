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В Україні долар різко впав у ціні — скільки коштує валюта

24 червня 2024 09:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют 24 червня — долар різко подешевшав у банках
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара у банківських установах рухається вниз 24 червня 2024 року. Згідно з рішенням Національного банку України (НБУ), також затверджено нижчий офіційний курс.

Про це інформує пресслужба Нацбанку та портали з моніторингу.

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Так, Нацбанк затвердив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

  • долар — 40,44 грн (-0,07);
  • євро — 43,23 грн (-0,19);
  • злотий — 10,00 грн (-0,05).

Курс валют у банках

Як пише Kurs, на готівковому ринку американська валюта дешевшає. Коштує у середньому у купівлі 40,35 грн (-0,02), у продажу — 40,87 грн (-0,03). Євро під час купівлі коштує — 43,29 грн (-0,09), у продажу — 44,04 грн (-0,08).

У ПриватБанку долар коштує у купівлі 40,25 грн (-0,05), у продажу — 40,85 грн (-0,05). У Райффайзен Банку купують за 40,30 грн (0,00), продають — за 40,79 грн (-0,03). В Ощадбанку коштує під час купівлі 40,35 грн (-0,10), під час продажу — 40,90 грн (-0,05).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За інформацією Minfin, в обмінниках долар у купівлі коштує 40,75 грн (0,00), у продажу — 40,85 грн (-0,02). Євровалюта коштує у купівлі 43,85 грн (-0,10), у продажу — 44,05 грн (-0,10).

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Нагадаємо, в країні різко зріс попит на безготівкову валюту. Регулятор пояснює це збільшенням бюджетних видатків через надходження міжнародної допомоги.

Також українські банки останнім часом наростили ввезення готівкової валюти для задоволення попиту. Зокрема, удвічі більше ввезли євро.

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