Курс валют 24 июня — доллар резко подешевел в банках

В Украине доллар резко упал в цене — сколько стоит валюта
Курс доллара в банковских учреждениях двигается вниз 24 июня 2024 года. Согласно решению Национального банка Украины (НБУ), также утвержден более низкий официальный курс.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка и порталы по мониторингу.
Курс доллара, евро и злотого
Так, Нацбанк утвердил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:
- доллар — 40,44 грн (-0,07);
- евро — 43,23 грн (-0,19);
- злотый — 10,00 грн (-0,05).
Курс валют в банках
Как пишет Kurs, на наличном рынке американская валюта дешевеет. Стоит в среднем в покупке 40,35 грн (-0,02), в продаже — 40,87 грн (-0,03). Евро при покупке стоит — 43,29 грн (-0,09), при продаже — 44,04 грн (-0,08).
В ПриватБанке доллар стоит в покупке 40,25 грн (-0,05), в продаже — 40,85 грн (-0,05). В Райффайзен Банке покупают за 40,30 грн (0,00), продают — за 40,79 грн (-0,03). В Ощадбанке стоит при покупке 40,35 грн (-0,10), при продаже — 40,90 грн (-0,05).
Свежий курс доллара в банках Украины
Курс валют в обменниках
По информации Minfin, в обменниках доллар в покупке стоит 40,75 грн (0,00), в продаже — 40,85 грн (-0,02). Евровалюта стоит в покупке 43,85 грн (-0,10), в продаже — 44,05 грн (-0,10).
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Напомним, в стране резко возрос спрос на безналичную валюту. Регулятор объясняет это увеличением бюджетных расходов из-за поступления международной помощи.
Также украинские банки в последнее время увеличили ввоз наличной валюты для удовлетворения спроса. В частности, вдвое больше ввезли евро.
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