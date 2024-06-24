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В Украине доллар резко упал в цене — сколько стоит валюта

24 июня 2024 09:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют 24 июня — доллар резко подешевел в банках
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара в банковских учреждениях двигается вниз 24 июня 2024 года. Согласно решению Национального банка Украины (НБУ), также утвержден более низкий официальный курс.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка и порталы по мониторингу.

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Так, Нацбанк утвердил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

  • доллар — 40,44 грн (-0,07);
  • евро — 43,23 грн (-0,19);
  • злотый — 10,00 грн (-0,05).

Курс валют в банках

Как пишет Kurs, на наличном рынке американская валюта дешевеет. Стоит в среднем в покупке 40,35 грн (-0,02), в продаже — 40,87 грн (-0,03). Евро при покупке стоит — 43,29 грн (-0,09), при продаже — 44,04 грн (-0,08).

В ПриватБанке доллар стоит в покупке 40,25 грн (-0,05), в продаже — 40,85 грн (-0,05). В Райффайзен Банке покупают за 40,30 грн (0,00), продают — за 40,79 грн (-0,03). В Ощадбанке стоит при покупке 40,35 грн (-0,10), при продаже — 40,90 грн (-0,05).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По информации Minfin, в обменниках доллар в покупке стоит 40,75 грн (0,00), в продаже — 40,85 грн (-0,02). Евровалюта стоит в покупке 43,85 грн (-0,10), в продаже — 44,05 грн (-0,10).

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Напомним, в стране резко возрос спрос на безналичную валюту. Регулятор объясняет это увеличением бюджетных расходов из-за поступления международной помощи.

Также украинские банки в последнее время увеличили ввоз наличной валюты для удовлетворения спроса. В частности, вдвое больше ввезли евро.

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