Курс валют на 22 червня — на ринку обвал долара перед вихідними

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара у фінустановах України продовжує рухатися вниз. Відповідно до рішення Національного банку України (НБУ), на наступний банківський день затверджено нижчий офіційний курс американської валюти.

Про це інформує пресслужба Нацбанку та портали з моніторингу.

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Так, Нацбанк затвердив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 40,44 грн (-0,07);

євро — 43,23 грн (-0,19);

злотий — 10,00 грн (-0,05).

Курс валют у банках

За інформацією порталу Kurs, на готівковому ринку України долар активно зростає в ціні. Коштує у середньому у купівлі 40,35 грн (-0,02), у продажу — 40,87 грн (-0,03). Євро під час купівлі коштує — 43,29 грн (-0,09), у продажу — 44,04 грн (-0,08).

У ПриватБанку долар коштує у купівлі 40,25 грн (-0,05), у продажу — 40,85 грн (-0,05). У Райффайзен Банку купують за 40,30 грн (0,00), продають — за 40,79 грн (-0,03). В Ощадбанку коштує під час купівлі 40,35 грн (-0,10), під час продажу — 40,90 грн (-0,05).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як пише видання Minfin, в обмінниках долар у купівлі коштує 40,75 грн (0,00), у продажу — 40,85 грн (-0,02). Євро коштує у купівлі 43,85 грн (-0,10), у продажу — 44,05 грн (-0,10).

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Нагадаємо, американський бізнесмен, співзасновник та ексдиректор криптовалютної біржі BitMEX спрогнозував, що у світі зміниться глобальний макроекономічний фон. І він буде сприятливим для купівлі біткоїна.

Також повідомляли, експерти стверджують, що оскільки українці починали рік в районі 37 грн, а середній за прогнозом МВФ — 41 грн, то на кінець року — це 41 плюс 3-4 грн. Іншими словами, в кінець року країна вийде на позначку 44-45 грн за дол.