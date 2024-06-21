Курс валют на 22 июня — на рынке обвал доллара перед выходными

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара в финучреждениях Украины продолжает двигаться вниз. Согласно решению Национального банка Украины (НБУ), на следующий банковский день утвержден более низкий официальный курс американской валюты.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка и порталы по мониторингу.

Читайте также:

Курс доллара, евро и злотого

Так, Нацбанк утвердил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

доллар — 40,44 грн (-0,07);

евро — 43,23 грн (-0,19);

злотый — 10,00 грн (-0,05).

Курс валют в банках

По информации портала Kurs, на наличном рынке Украины доллар активно растет в цене. Стоит в среднем в покупке 40,35 грн (-0,02), в продаже — 40,87 грн (-0,03). Евро при покупке стоит — 43,29 грн (-0,09), при продаже — 44,04 грн (-0,08).

В ПриватБанке доллар стоит в покупке 40,25 грн (-0,05), в продаже — 40,85 грн (-0,05). В Райффайзен Банке покупают за 40,30 грн (0,00), продают — за 40,79 грн (-0,03). В Ощадбанке стоит при покупке 40,35 грн (-0,10), при продаже — 40,90 грн (-0,05).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Как пишет издание Minfin, в обменниках доллар в покупке стоит 40,75 грн (0,00), в продаже — 40,85 грн (-0,02). Евро стоит в покупке 43,85 грн (-0,10), в продаже — 44,05 грн (-0,10).

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, американский бизнесмен, соучредитель и экс-директор криптовалютной биржи BitMEX спрогнозировал, что в мире изменится глобальный макроэкономический фон. И он будет благоприятен для покупки биткоина.

Также сообщалось, что эксперты утверждают, что поскольку украинцы начинали год в районе 37 грн, а средний по прогнозу МВФ — 41 грн, то на конец года — это 41 плюс 3-4 грн. Другими словами, в конец года страна выйдет на отметку в 44-45 грн за долл.