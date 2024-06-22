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Сезонна робота на морі у Нідерландах — актуальні вакансії із зарплатою до 2500 євро

22 червня 2024 03:40
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Актуальні вакансії на підприємствах Польщі для українців у 2024 році. Робота за кордоном без досвіду, без знання мови
Офіціант приймає замовлення у клієнтів. Фото ілюстративне: Freepik
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Терміново потрібні два офіціанти (чоловік та жінка) для роботи в одному з нічних/пляжних клубів на базі відпочинку поблизу моря у Нідерландах. На цю вакансію може претендувати людина з досвідом роботи у розважальних закладах і зі знанням англійської мови. Роботодавець обіцяє платити 1800-2500 євро на місяць. 

Цю вакансію опубліковали у п'ятницю, 21 червня, на сайті пошуку роботи Razem work

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Вакансія офіціанта в Нідерландах. Фото: скриншот razem.work

Сезонна робота у Нідерландах 

Ця робота сезонна — від зараз і до кінця жовтня. Роботодавець зазначає, що офіціант буде не тільки приймати замовлення, розносити їх, а також допомагати скрізь, де це необхідно. Важливо, аби офіціант вільно говорив англійською, тому що доведеться спілкуватися з клієнтами закладу. 

Житло — платне, 200 євро на місяць. Компанія надає працівнику окрему кімнату в будинку для персоналу. Харчування та робочий одяг — за рахунок роботодавця. 

Робота для українців за кордоном

Нагадаємо, уготель на узбережжі озера Гарда в Італії терміново потрібен досвідчений бармен, який володіє італійською мовою. Роботодавець забезпечує житлом, харчуванням і обіцяє зарплату до 2 200 євро на місяць. А в столиці Естонії Таллінні пропонують роботу фермерам із заробітною платою до 1 000 євро щомісяця.

робота
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ЄС
вакансії
закордон

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