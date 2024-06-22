Актуальные вакансии на предприятиях Польши для украинцев в 2024 году. Работа за границей без опыта, без знания языка

Официант принимает заказы у клиентов. Фото иллюстративное: Freepik

Срочно требуются два официанта (мужчина и женщина) для работы в одном из ночных/пляжных клубов на базе отдыха вблизи моря в Нидерландах. На эту вакансию может претендовать человек с опытом в развлекательных заведениях и со знанием английского языка. Работодатель обещает платить 1800-2500 евро в месяц.

Эту вакансию опубликовали в пятницу, 21 июня, на сайте поиска работы Razem work.

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Сезонная работа в Нидерландах

Эта работа сезонная — от сейчас и до конца октября. Работодатель отмечает, что официант будет не только принимать заказы, разносить их, а также помогать везде, где это необходимо. Важно, чтобы официант свободно говорил по-английски, потому что придется общаться с клиентами заведения.

Жилье — платное, 200 евро в месяц. Компания предоставляет работнику отдельную комнату в доме для персонала. Питание и рабочая одежда — за счет работодателя.

Работа для украинцев за границей

Напомним, в отель на побережье озера Гарда в Италии срочно нужен опытный бармен, владеющий итальянским языком. Работодатель обеспечивает жильем, питанием и обещает зарплату до 2 200 евро в месяц. А в столице Эстонии Таллинне предлагают работу фермерам с заработной платой до 1 000 евро ежемесячно.