Курс валют на 25 июня — доллар снова растет в цене

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара в некоторых банках снова идет вверх. Согласно решению Национального банка Украины (НБУ), на 25 июня 2024 года установлен более высокий курс.

Об этом идет речь на сайте НБУ и порталах по мониторингу.

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Курс доллара, евро и злотого

Так, Нацбанк утвердил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

доллар — 40,55 грн (+0,11);

евро — 43,51 грн (+0,28);

злотый — 10,11 грн (+0,11).

Курс валют в банках

По данным издания Kurs, на украинском наличном рынке американская валюта незначительно колеблется. Стоит в среднем в покупке 40,36 грн (+0,01), в продаже — 40,86 грн (-0,01). Евро при покупке стоит — 43,28 грн (-0,01), при продаже — 44,00 грн (-0,04).

В ПриватБанке доллар стоит в покупке 40,30 грн (+0,05), в продаже — 40,90 грн (+0,05). В Райффайзен Банке покупают за 40,30 грн (0,00), продают — за 40,75 грн (-0,04). В Ощадбанке стоит при покупке 40,30 грн (-0,05), при продаже — 40,85 грн (-0,05).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Как сообщает портал Minfin, в обменниках доллар в покупке стоит 40,81 грн (+0,06), в продаже — 40,90 грн (+0,05). Евро стоит в покупке 43,95 грн (+0,10), в продаже — 44,10 грн (+0,10).

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Напомним, по данным аналитиков, новый курс доллара — далеко не предел. Бюджет нуждается в девальвации, а потому до конца года курс гривны опустится еще сильнее и составит 44-45 грн за доллар.

Также мы писали, что в Национальном банке оценивают ситуацию на валютном рынке как стабильную и контролируемую. Для регулятора важно дальнейшее сохранение доверия населения к гривне.