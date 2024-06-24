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НБУ та банки переписали курс долара — нові ціни на валюту

24 червня 2024 23:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 25 червня — долар знову зростає в ціні
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара у деяких банках знову прямує вгору. Згідно з рішенням Національного банку України (НБУ), на 25 червня 2024 року встановлено вищий курс.

Про це йдеться на сайті НБУ та порталах з моніторингу.

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Так, Нацбанк затвердив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

  • долар — 40,55 грн (+0,11);
  • євро — 43,51 грн (+0,28);
  • злотий — 10,11 грн (+0,11).

Курс валют у банках

За даними видання Kurs, на українському готівковому ринку американська валюта незначно коливається. Коштує у середньому у купівлі 40,36 грн (+0,01), у продажу — 40,86 грн (-0,01). Євро під час купівлі коштує — 43,28 грн (-0,01), у продажу — 44,00 грн (-0,04).

У ПриватБанку долар коштує у купівлі 40,30 грн (+0,05), у продажу — 40,90 грн (+0,05). У Райффайзен Банку купують за 40,30 грн (0,00), продають — за 40,75 грн (-0,04). В Ощадбанку коштує під час купівлі 40,30 грн (-0,05), під час продажу — 40,85 грн (-0,05).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як повідомляє портал Minfin, в обмінниках долар у купівлі коштує 40,81 грн (+0,06), у продажу — 40,90 грн (+0,05). Євро коштує у купівлі 43,95 грн (+0,10), у продажу — 44,10 грн (+0,10).

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Нагадаємо, за даними аналітиків, новий курс долара — далеко не межа. Бюджету потрібна девальвація, а тому до кінця року курс гривні опуститься ще сильніше та становитиме 44-45 грн за долар.

Також ми писали, що у Національному банку оцінюють ситуацію на валютному ринку як стабільну та контрольовану. Для регулятора важливе подальше збереження довіри населення до гривні.

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