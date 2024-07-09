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Письма от псевдоналоговиков — что стоит знать бизнесу о проверках

9 июля 2024 11:37
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Налоговая служба предупредила о проверках от мошенников — что следует знать бизнесу
Подсчеты на калькуляторе. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине налогоплательщики, включенные в план-график осуществления документальных проверок на 2024 год, начали получать на электронную почту уведомления от псевдоналоговиков. Эксперты объяснили, как работает мошенническая схема и что следует делать.

Об этом говорится в сообщении одного из управлений Государственной налоговой службы.

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Письма от мошенников по налоговым проверкам

Как отмечают в главном управлении Государственной налоговой службы в Винницкой области, участились случаи совершения мошеннических действий неизвестными якобы от имени структурных подразделений ГНС. Целью мошенников является завладение деньгами предпринимателей.

Схема заключается в том, что налогоплательщикам, ранее включенным в план-график осуществления документальных проверок налогоплательщиков на этот год, присылают на электронную почту письма псевдоналоговики с предложением за деньги "решить вопросы" с проверками.

Налоговики призвали бизнес сообщать о подобных случаях в правоохранительные органы, ведь не имеют отношения к подобным рассылкам.

"Обращаем внимание, что налоговики не причастны к отправке указанных писем! Действия этих лиц противоправны. Руководство Главного управления ГНС в Винницкой области призывает сообщать о таких случаях правоохранительные органы. Будьте бдительны и не дайте мошенникам воспользоваться Вашим доверием", — подчеркнули в Налоговой службе.

Что еще стоит знать

Напомним, в Госспецсвязи Украины предупредили об активизации мошенников в сети. Выявлена противоправная схема по использованию банковских карт.

Также мы писали, что правительство запустило проект "єДозвіл" на портале "Дія". Он позволяет предпринимателям удобно получать бизнес-лицензии и разрешения онлайн в несколько кликов, без коррупционных рисков и длительной бумажной волокиты.

налоги Налоговая служба мошенничество бизнес

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