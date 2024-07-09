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Листи від псевдоподатківців — що варто знати бізнесу про перевірки

9 липня 2024 11:37
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Податкова служба попередила про перевірки від шахраїв — що варто знати бізнесу
Підрахунки на калькуляторі. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні платники податків, яких включили у план-графік здійснення документальних перевірок на 2024 рік, почали отримувати на електронну пошту повідомлення від псевдоподатківців. Експерти пояснили, як працює шахрайська схема та що слід робити.

Про це йдеться у повідомленні одного з управлінь Державної податкової служби.

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Листи від шахраїв щодо податкових перевірок

Як зазначають у головному управлінні Державної податкової служби у Вінницькій області, почастішали випадки вчинення шахрайських дій невідомими нібито від імені структурних підрозділів ДПС. Метою шахраїв є заволодіння грошима підприємців.

Схема полягає у тому, що платникам податків, яких раніше включили у план-графік здійснення документальних перевірок платників податків на цей рік, надсилають на електронну пошту листи псевдоподатківці із пропозицією за гроші "вирішити питання" з перевірками.

Податківці закликали бізнес повідомляти про подібні випадки у правоохоронні органи, адже не мають відношення до подібних розсилок.

"Звертаємо увагу, що податківці не причетні до надсилання вказаних листів! Дії цих осіб є протиправними. Керівництво Головного управління ДПС у Вінницькій області закликає повідомляти про такі випадки правоохоронні органи. Будьте пильними та не дайте шахраям скористатися Вашою довірою", — наголосили в Податковій службі.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Держспецзв’язку України попередили про активізацію шахраїв в мережі. Виявлено протиправну схему щодо використання банківських карток.

Також ми писали, що уряд запустив проєкт "єДозвіл" на порталі "Дія". Він дозволяє підприємцям зручно отримувати бізнес-ліцензії та дозволи онлайн у кілька кліків, без корупційних ризиків та довготривалої паперової тяганини.

податки Податкова служба шахрайство бізнес

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